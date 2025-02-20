В переходе одной из станций бакинского метро начались ремонтные работы

Начались работы по замене настенной и напольной облицовки в переходе станции "Мемар Аджеми" "зеленой" линии Бакметрополитена на выходе на ул. Джавадхана.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал журналистам глава Департамента коммуникаций ЗАО "Бакинский метрополитен" Шабан Имкани.

По его словам, поэтапно будут отремонтированы лестничные зоны в том же направлении.

"Будут предприняты меры защиты от опасности, которую могут создать автомобили, припаркованные на наземной территории - технической зоне перехода", - отметил он.

Ранее мы сообщили, сколько пассажиров воспользовались бакинским метро за январь.