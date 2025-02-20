https://news.day.az/society/1731684.html В Академии наук упразднен Институт кавказоведения В Национальной академии наук Азербайджана расформирован Институт кавказоведения. Сохранение института, в котором работали всего 18 научных сотрудников, было признано нецелесообразным. Как сообщили Day.Az в академии, соответствующее решение было принято на заседании Президиума.
В Академии наук упразднен Институт кавказоведения
В Национальной академии наук Азербайджана расформирован Институт кавказоведения. Сохранение института, в котором работали всего 18 научных сотрудников, было признано нецелесообразным.
Как сообщили Day.Az в академии, соответствующее решение было принято на заседании Президиума.
Сотрудники отделов, занимающихся историей Кавказа, продолжат свои научные исследования в Институте истории и этнологии, а специалисты по политическим наукам - в Институте философии и социологии.
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