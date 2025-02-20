В Академии наук упразднен Институт кавказоведения

В Национальной академии наук Азербайджана расформирован Институт кавказоведения. Сохранение института, в котором работали всего 18 научных сотрудников, было признано нецелесообразным.

Как сообщили Day.Az в академии, соответствующее решение было принято на заседании Президиума.

Сотрудники отделов, занимающихся историей Кавказа, продолжат свои научные исследования в Институте истории и этнологии, а специалисты по политическим наукам - в Институте философии и социологии.