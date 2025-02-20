В Генпрокуратуре Азербайджана произведены новые назначения

Назначен новый сотрудник пресс-службы Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Об этом в четверг сообщает Day.Az со ссылкой на Генпрокуратуру Азербайджана.

Отмечается, что согласно соответствующему приказу Генерального прокурора Кямрана Алиева, Суад Гахраманова назначена прокурором пресс-службы.

"Отметим, что Суад Гахраманова была принята на службу в органы прокуратуры по конкурсу в 2021 году, до этого назначения работала помощником прокурора Хатаинского района города Баку.

Другим соответствующим приказом прокурор пресс-службы Генпрокуратуры Пярвин Багирова назначена прокурором Управления по защите государственного обвинения Генпрокуратуры.

Принимаемые в органах прокуратуры меры по укомплектованию прокуратуры молодыми, обладающими высокими теоретическими знаниями и профессиональной подготовкой кадрами с учетом гендерного равенства будут продолжены и в дальнейшем", - говорится в информации ведомства.