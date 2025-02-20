В Баку задержаны мошенники

В Баку совершено мошенничество в отношении двух человек.

Как сообщили Day.Az в Министерстве внутренних дел, в полицию поступила информация о том, что на территории Насиминского района в отношении гражданина совершено мошенничество, в результате которого он лишился 10 550 манатов.

По итогам оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками 22-го отделения полиции Насиминского районного управления полиции по подозрению в совершении противоправных деяний был задержан 29-летний С. Махмудов.

Кроме того, сотрудники полиции задержали 23-летнего Э.Шахмурадова, подозреваемого в присвоении 2 500 манатов мошенническим путем на территории Бинагадинского района.

По обоим фактам проводится расследование.