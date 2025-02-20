В Баку задержаны мошенники
В Баку совершено мошенничество в отношении двух человек.
Как сообщили Day.Az в Министерстве внутренних дел, в полицию поступила информация о том, что на территории Насиминского района в отношении гражданина совершено мошенничество, в результате которого он лишился 10 550 манатов.
По итогам оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками 22-го отделения полиции Насиминского районного управления полиции по подозрению в совершении противоправных деяний был задержан 29-летний С. Махмудов.
Кроме того, сотрудники полиции задержали 23-летнего Э.Шахмурадова, подозреваемого в присвоении 2 500 манатов мошенническим путем на территории Бинагадинского района.
По обоим фактам проводится расследование.
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