Во втором жилом комплексе города Агдам будет построено 1268 квартир

Второй жилой комплекс на 1268 квартир в городе Агдам, общей площадью около 14 гектаров, строится на центральной улице города в соответствии с утвержденным Генеральным планом. В комплексе будут расположены 114 однокомнатных, 464 двухкомнатных, 536 трехкомнатных и 154 четырехкомнатных квартиры.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила пресс-секретарь Службы восстановления, строительства и управления в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Лейла Сараби в рамках организованного в Агдаме медиатура.

"При строительстве зданий комплекса, значительную часть территории которого займет зеленая зона, использованы современные архитектурные подходы и элементы национальных орнаментов.

Здесь предусматривается создание спортивных площадок, зон отдыха, велопарковок и других необходимых объектов инфраструктуры", - добавила Л.Сараби.