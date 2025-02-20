Ярмарка "Из села в город" пройдет в Баку

Ярмарка "Из села в город", организуемая ОАО "Аграрные закупки и снабжение" при Министерстве сельского хозяйства, продолжит работу 22-23 февраля.

Как сообщили Day.Az в Министерстве сельского хозяйства, в ярмарке ожидается участие более 50 фермеров из более чем 20 районов.

На ярмарке, которая пройдет по адресу Наримановский район, улица Фатали хана Хойского, 5 (рядом со станцией метро "Гянджлик"), на продажу выставят сельскохозяйственную и продовольственную продукции по 160 наименованиям.

Контроль качества представленных товаров будет осуществлять Агентство продовольственной безопасности Азербайджана. Рядом с ярмаркой будет работать Мобильная пищевая лаборатория, где можно проверить качество предлагаемых товаров.