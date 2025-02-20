В Баку задержаны домушники

В полицию поступила информация о краже аккумуляторов, магнитол и других ценных вещей из 8 автомобилей на территории поселка Джейранбатан Абшеронского района и близлежащих населенных пунктов.

Как сообщили Day.Az в Министерстве внутренних дел, сотрудники Сарайского отдела полиции Абшеронского районного управления выявили и задержали по подозрению в совершении краж 32-летнего Гюдрета Байрамова.

В ходе другой операции были задержаны 26-летний Садыг Хадылы и 32-летний Мухаммед Садыглы, которые подозреваются в совершении краж из 6 домов в поселке Сарай.

По предварительным данным, задержанные причинили материальный ущерб на сумму более 12 000 манатов.

По фактам ведется расследование.