BBC закрыл офис в Азербайджане.

Как сообщает Day.Az, BBC заявил сегодня, что принял "вынужденное решение" закрыть свой офис в стране после получения устного уведомления от Министерства иностранных дел Азербайджана.

Как отмечается, команда журналистов BBC в Баку приостановила свою деятельность.

Стоит отметить, что медиакорпорация работала в Азербайджане с 1994 года.