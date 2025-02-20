https://news.day.az/society/1731718.html BBC закрыл офис в Азербайджане BBC закрыл офис в Азербайджане. Как сообщает Day.Az, BBC заявил сегодня, что принял "вынужденное решение" закрыть свой офис в стране после получения устного уведомления от Министерства иностранных дел Азербайджана. Новость обновляется
BBC закрыл офис в Азербайджане
BBC закрыл офис в Азербайджане.
Как сообщает Day.Az, BBC заявил сегодня, что принял "вынужденное решение" закрыть свой офис в стране после получения устного уведомления от Министерства иностранных дел Азербайджана.
Как отмечается, команда журналистов BBC в Баку приостановила свою деятельность.
Стоит отметить, что медиакорпорация работала в Азербайджане с 1994 года.
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