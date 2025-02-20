На дорогах ожидается гололед

Неустойчивые погодные условия и осадки сохранятся на территории страны до 24 февраля, в некоторых местах ожидаются мокрый снег и снегопады.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

По информации, 21 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируемый ночью и утром сильный ветер в сочетании со снегопадом может вызвать метель.

В некоторых районах прогнозируются интенсивные осадки, однако в первой половине 22 февраля ожидается временное прекращение осадков.

Минимальная температура воздуха составит в Баку и на Абшеронском полуострове 0-3°C, в равнинных районах - 0-5°C, в предгорных районах - -5-10°C, в горных районах - -10-15°C, в высокогорных районах - -15-20°C.

В связи с предстоящими погодными условиями вероятно появление гололёда.