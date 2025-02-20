https://news.day.az/society/1731731.html В Тертере произошел пожар в жилом доме В Тертере на втором этаже двухэтажного дома на площади 30 м² сгорели возгораемые конструкции и кровля в двух комнатах и на кухне квартиры общей площадью 88 м². Как передает Day.Az, об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям. Остальная часть квартиры была защищена от огня. Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.
В Тертере произошел пожар в жилом доме
В Тертере на втором этаже двухэтажного дома на площади 30 м² сгорели возгораемые конструкции и кровля в двух комнатах и на кухне квартиры общей площадью 88 м².
Как передает Day.Az, об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям.
Остальная часть квартиры была защищена от огня.
Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.
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