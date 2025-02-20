В Тертере произошел пожар в жилом доме

В Тертере на втором этаже двухэтажного дома на площади 30 м² сгорели возгораемые конструкции и кровля в двух комнатах и на кухне квартиры общей площадью 88 м².

Как передает Day.Az, об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Остальная часть квартиры была защищена от огня.

Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.