Азербайджан инвестирует в развитие профессиональных навыков в сельском хозяйстве и пищевой отрасли, что способствует экономической диверсификации.

Как передает Day.Az, об этом заявил декан факультета сельского хозяйства и наук о пище университета ADA Матео Виттуари на церемонии запуска новой программы Итало-азербайджанского университета в университете ADA.

"Азербайджан находится в процессе перехода к экономике, не зависящей от нефти, и в этом процессе сельское хозяйство и пищевая промышленность могут сыграть важную роль. Для поддержки этого перехода правительство Азербайджана приняло решение инвестировать в развитие навыков в аграрном секторе", - сказал он.

По его словам, Университет ADA, сотрудничая с Университетом Болоньи, начинает развивать новый сектор, чтобы создать новые знания и навыки. В 2023 году были разработаны новые образовательные программы, а в 2024 году, в октябре, были запущены две бакалаврские программы - по аграрным технологиям и новым технологиям, а также магистерская программа по управлению аграрными и продовольственными системами.

"Магистерская программа по управлению аграрными и продовольственными системами в 2025 году станет первой программой двойного диплома между университетами ADA и Болоньи. Также в 2025 году мы продолжаем наши инициативы открытием бакалавриата по зоотехнии, направленного на подготовку специалистов в области животноводства, с акцентом на создание новых должностей и компетенций для профессионалов в этой области", - отметил он.

Виттуари подчеркнул, что акцент будет сделан на внедрении современных методов обучения, включая обучение, ориентированное на решение проблем, создание новых лабораторий и экспериментальных полей. В частности, университет ADA активно работает над созданием нового регионального кампуса в Гяндже, где будет развиваться сельское хозяйство и пищевая промышленность. Это также отражает стратегию университета по привлечению студентов в регионы, поскольку сельское хозяйство и продовольственные технологии преимущественно сосредоточены в этих областях.

"Кроме того, университет ADA предоставляет новые возможности для студентов, включая новые учебные методы, лаборатории и экспериментальные поля, чтобы стимулировать их развитие и вовлеченность в исследования и практическую работу", - добавил он.