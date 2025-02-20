В рамках инициативы Итало-Азербайджанского университета представлена новая специальность

Университет АДА представил первую программу бакалавриата по животноводству в рамках инициативы Итало-Азербайджанского университета.

Как сообщает Day.Az, презентация прошла при участии представителей ведущих итальянских аграрных компаний, местных и зарубежных специалистов в этой области, профессорско-преподавательского состава и студентов.

Выступая на мероприятии, проректор Университета АДА Элькин Нурмамедов рассказал о важности развития животноводства - одного из основных секторов сельского хозяйства. По его словам, среди причин, обусловливающих необходимость развития животноводства, можно выделить его влияние на продовольственную безопасность, социально-экономический рост регионов и продвижение ненефтяного сектора нашей страны. Элькин Нурмамедов добавил, что поскольку сельскохозяйственная стратегия Азербайджана предусматривает применение научных подходов и инноваций в аграрном секторе, Университет АДА поставил одной из своих целей подготовку местных кадров.

"Одной из важных особенностей этой программы станет то, что студенты продолжат часть своего образовательного процесса в гянджинском кампусе Университета АДА. Здесь они будут развивать практические знания по специальности, приобретут практический опыт в рамках сотрудничества с частными компаниями и возможности получения стипендий. Университет АДА работает совместно с частным сектором над стипендиальными программами для привлечения студентов, особенно из-за пределов Баку, на специальности бакалавриата факультета сельского хозяйства и пищевых наук", - подчеркнул проректор Элькин Нурмамедов.

Декан факультета сельскохозяйственных и пищевых наук Маттео Виттуари сказал, что итальянские университеты и компании сотрудничают с Университетом АДА в рамках проекта "Итало-Азербайджанский университет".

Он отметил, что Болонский университет, в частности, делится с азербайджанской молодежью новейшими технологиями в области животноводства и опытом ведущих компаний этой отрасли. Декан подчеркнул, что именно поэтому программа бакалавриата по направлению животноводства будет основана на международных стандартах, готовить специалистов, которые принесут пользу развитию регионов, обеспечивать им лучший опыт.

Презентация продолжилась панельной дискуссией на тему "Предоставление новых рабочих возможностей в сфере животноводства посредством образования". Ведущие эксперты, руководители компаний и исследователи в соответствующей области, представляющие Азербайджан и Италию, обсудили такие темы, как сотрудничество между университетами и промышленностью, занятость в сельскохозяйственном секторе и роль международного партнерства в диверсификации экономики Азербайджана.

Участники мероприятия получили возможность встретиться с итальянскими экспертами, обсудить агробизнес, влияние практик на производительность и другие темы. Представители Университета АДА также предоставили участникам подробную информацию об основных компонентах программы, методах обучения, возможностях получения стипендий и построения в будущем карьеры.

Напомним, что в 2024 году Университет АДА в рамках проекта "Итало-Азербайджанский университет" принял 110 студентов на факультет сельского хозяйства и пищевых наук, который организован совместно с Болонским университетом, по направлениям агротехнологии, пищевые технологии и менеджмент (сельское хозяйство и пищевая промышленность).