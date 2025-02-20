В Баку покупателям предлагали продукты неизвестного происхождения

В Наримановском районе Баку обнаружены продукты неизвестного происхождения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА), была проведена проверка в магазине "Ocean Fish", принадлежащем физическому лицу Зауру Закир оглу Исмайлову.

В ходе проверки выявлено, что в продаже находились консервированные продукты под брендами "Лос", "Puem", "Мясо Сибирского Медведя", "Мясо Бобра", "Деликатес Дичь", "Медведь", а также колбасные изделия под марками "Косули" и "Заица". Указанные продукты не имели санитарного сертификата на ввоз и документов о происхождении. Кроме того, на товарах отсутствовали этикетки на азербайджанском языке.

В магазине также были обнаружены красная икра, колбасы и сыр неизвестного происхождения.

По факту приняты соответствующие меры в рамках законодательства, реализация продукции запрещена, а собранные материалы направлены в правоохранительные органы для дальнейшей правовой оценки.