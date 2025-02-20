https://news.day.az/society/1731757.html Сильный ветер и шторм в Каспийском море – фактическая погода В Азербайджане сохраняются нестабильные погодные условия. Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в Баку и регионах наблюдается сильный северо-западный ветер.
Сильный ветер и шторм в Каспийском море – фактическая погода
В Азербайджане сохраняются нестабильные погодные условия.
Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в Баку и регионах наблюдается сильный северо-западный ветер.
Согласно "оранжевому" предупреждению в Баку и на Абшеронском полуострове скорость ветра увеличилась до 27 метров в секунду, а по "желтому" предупреждению - в Шахдаге до 20 метров в секунду.
Высота волны в Каспийском море составляет 3,8 метра.
Отметим, что по шкале Бофорта высота волн в пределах 3-4 метров соответствует сильному шторму и оценивается в 6 баллов.
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