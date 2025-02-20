Сильный ветер и шторм в Каспийском море

В Азербайджане сохраняются нестабильные погодные условия.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в Баку и регионах наблюдается сильный северо-западный ветер.

Согласно "оранжевому" предупреждению в Баку и на Абшеронском полуострове скорость ветра увеличилась до 27 метров в секунду, а по "желтому" предупреждению - в Шахдаге до 20 метров в секунду.

Высота волны в Каспийском море составляет 3,8 метра.

Отметим, что по шкале Бофорта высота волн в пределах 3-4 метров соответствует сильному шторму и оценивается в 6 баллов.