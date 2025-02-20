Азербайджанские пограничники спасли капитана российского судна

19 февраля командованию береговой охраны и пограничного контроля Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики поступила информация о серьезных проблемах со здоровьем Желязкова Андрея Степановича - капитана грузового судна "POLA ANFİSA", плававшего под флагом Российской Федерации в территориальных водах Азербайджана на Каспии.

Как сообщили Day.Az в пресс-центре Государственной пограничной службы, были приняты незамедлительные меры.

В результате оперативного вмешательства капитан грузового судна был эвакуирован на пограничное судно, после оказания первой медико-санитарной помощи Железяков был доставлен в порт Зиря в безопасных условиях в сопровождении бригады медиков и помещен в больницу.