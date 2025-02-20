Раскрыто число восстановленных домов в селе Баллыджа

В селе Баллыджа уже восстановлено 137 домов.

Как передает Day.Az, об этом сказала Trend начальник отдела по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Афет Тельмангызы.

"Процесс переселения на освобожденные от оккупации территории продолжается. Одновременно проводятся восстановительные и строительные работы. В селе Баллыджа в настоящее время проживает 90 семей. Здесь создана различная инфраструктура, есть рабочие места, функционируют школа, детский сад. В селе уже восстановлено 137 домов, восстанавливается еще около 60 домов. Ходжалы - территория, имеющая стратегическое значение. Наличие аэропорта, железной дороги делают Ходжалы транспортным узлом и логистическим центром", - сказала А.Тельмангызы.

Отметим, что участники медиатура, организованного в рамках проекта "По следам Президента", побывали в селе Баллыджа.