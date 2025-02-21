Пробки на ряде улиц и проспектов в Баку

На ряде улиц и проспектов в Баку наблюдаются пробки.

Как сообщает Day.Az, об этом проинформировал Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).

На данный момент ситуация на дорогах следующая:

Проспект Зия Буниядова, на пересечении с улицей Мюзаффара Нериманова, в сторону станции метро "20 Января"; Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в сторону центра, наблюдается затор.

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07:50

На ряде улиц и проспектов в Баку наблюдаются пробки.

Как сообщает Day.Az, об этом проинформировал Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).

На данный момент ситуация на дорогах следующая:

Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в сторону центра; Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в сторону центра, наблюдается затор.