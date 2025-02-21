Пробки на ряде улиц и проспектов в Баку - ФОТО
На ряде улиц и проспектов в Баку наблюдаются пробки.
Как сообщает Day.Az, об этом проинформировал Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).
На данный момент ситуация на дорогах следующая:
Проспект Зия Буниядова, на пересечении с улицей Мюзаффара Нериманова, в сторону станции метро "20 Января"; Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в сторону центра, наблюдается затор.
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07:50
На ряде улиц и проспектов в Баку наблюдаются пробки.
Как сообщает Day.Az, об этом проинформировал Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).
На данный момент ситуация на дорогах следующая:
Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в сторону центра; Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в сторону центра, наблюдается затор.
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