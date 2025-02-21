https://news.day.az/society/1731807.html Пожар в Хачмазе - есть пострадавший В селе Моллабюрханлы Хачмазского района сгорели возгораемые конструкции вспомогательного строения общей площадью 14 м². Как передает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство по чрезвычайным ситуациям. Сообщается, что в результате пожара один человек получил ожоги. Пожар потушен подразделениями противопожарной охраны.
Пожар в Хачмазе - есть пострадавший
В селе Моллабюрханлы Хачмазского района сгорели возгораемые конструкции вспомогательного строения общей площадью 14 м².
Как передает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство по чрезвычайным ситуациям.
Сообщается, что в результате пожара один человек получил ожоги.
Пожар потушен подразделениями противопожарной охраны.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре