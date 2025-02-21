Пожар в Хачмазе

В селе Моллабюрханлы Хачмазского района сгорели возгораемые конструкции вспомогательного строения общей площадью 14 м².

Как передает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что в результате пожара один человек получил ожоги.

Пожар потушен подразделениями противопожарной охраны.