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В Каспийском море произошло землетрясение

В Каспийском море произошло землетрясение. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы. Землетрясение магнитудой 3,1 было зафиксировано в 01:03 по местному времени. Очаг залегал на глубине 37 км.