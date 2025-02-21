https://news.day.az/society/1731810.html В Каспийском море произошло землетрясение В Каспийском море произошло землетрясение. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы. Землетрясение магнитудой 3,1 было зафиксировано в 01:03 по местному времени. Очаг залегал на глубине 37 км.
В Каспийском море произошло землетрясение
В Каспийском море произошло землетрясение.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы.
Землетрясение магнитудой 3,1 было зафиксировано в 01:03 по местному времени. Очаг залегал на глубине 37 км.
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