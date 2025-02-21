В Каспийском море произошло землетрясение

В Каспийском море произошло землетрясение.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы.

Землетрясение магнитудой 3,1 было зафиксировано в 01:03 по местному времени. Очаг залегал на глубине 37 км.