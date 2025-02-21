В Баку проходит V Саммит IT-руководителей государственных структур

Как сообщает в пятницу Day.Az, мероприятие организовано Государственной службой специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики.

В саммите принимают участие заместитель начальника Государственной службы специальной связи и информационной безопасности генерал-майор Аллахверен Исмаилов, начальник Управления Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Турал Мамедов, начальник отдела Центра операций кибербезопасности Государственной службы безопасности Искендер Гасанов, начальник Отдела управления проектами, гуманитарных вопросов и ИКТ Государственного комитета по работе с диаспорой Джахид Кязимов, представители СМИ и другие лица.

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