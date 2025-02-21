https://news.day.az/society/1731818.html Полицейская операция в Агдаше - ФОТО Сотрудники Агдашского районного отдела полиции провели операцию, в результате которой был задержан ранее неоднократно судимый Нурлан Агдамифар, организовавший продажу наркотических веществ.
Полицейская операция в Агдаше - ФОТО
Сотрудники Агдашского районного отдела полиции провели операцию, в результате которой был задержан ранее неоднократно судимый Нурлан Агдамифар, организовавший продажу наркотических веществ.
Как сообщили Day.Az в шекиской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, у задержанного было изъято 300 граммов марихуаны и 1 килограмм 450 граммов героина.
Агдамифар сообщил, что привез наркотики из Баку в Агдаш с целью сбыта. В ходе расследования установлено, что несколько дней назад он также украл аккумулятор из микроавтобуса.
По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного решением суда принята мера пресечения в виде ареста.
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