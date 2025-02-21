Полицейская операция в Агдаше

Сотрудники Агдашского районного отдела полиции провели операцию, в результате которой был задержан ранее неоднократно судимый Нурлан Агдамифар, организовавший продажу наркотических веществ.

Как сообщили Day.Az в шекиской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, у задержанного было изъято 300 граммов марихуаны и 1 килограмм 450 граммов героина.

Агдамифар сообщил, что привез наркотики из Баку в Агдаш с целью сбыта. В ходе расследования установлено, что несколько дней назад он также украл аккумулятор из микроавтобуса.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного решением суда принята мера пресечения в виде ареста.