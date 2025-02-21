Пожарная служба о результатах работы за минувшие сутки

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики продолжает деятельность по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, на основании звонков, поступивших на горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), соответствующими структурами министерства за минувшие сутки был осуществлено 23 выезда на тушение пожара, проведены аварийно-спасательные операции в связи с 5 случаями пребывания в беспомощном состоянии и 1 факту дорожной аварии.

В результате принятых оперативных и неотложных мер было обеспечено оперативное тушение пожаров, спасены жизни людей.

Всего за прошедшие сутки силами МЧС было спасено 4 человека, 2 из которых были несовершеннолетними, 2 человека получили ранения в результате пожаров, в ходе аварийно-спасательных операций доставлены тела 4 человек.