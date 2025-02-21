Коммунальные службы Баку работают в усиленном режиме

Сотрудники Исполнительной власти города Баку и коммунальные структуры районов столицы работают в усиленном режиме в связи со снегопадом.

Как сообщили Day.Az в Исполнительной власти города, ночью и утром наклонные участки, улицы и проспекты, на которых существует вероятность гололеда, были засыпаны технической солью с использованием специальной техники.

С раннего утра сотрудники коммунальных служб занимаются очисткой станций метро, автобусных остановок, тротуаров, а также территорий вокруг объектов общественного питания, образовательных, медицинских и других учреждений.

Отметим, что для выполнения этих работ привлечено около 100 единиц спепциальной техники и более 2000 рабочих. Работы по очистке продолжатся в течение дня.