https://news.day.az/society/1731835.html

Сколько человек в Баку получили травмы из-за гололеда? - Цифры

В НИИ травматологии и ортопедии Минздрава Азербайджана из-за снежной погоды обратились 15 человек. Как сообщили Day.Az в министерстве, большинство пострадавших получили переломы и ушибы. Двум пациентам потребовалось хирургическое вмешательство. Ранее мы сообщали, что посещаемость школ в Азербайджане остается стабильной.