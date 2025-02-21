https://news.day.az/society/1731835.html Сколько человек в Баку получили травмы из-за гололеда? - Цифры В НИИ травматологии и ортопедии Минздрава Азербайджана из-за снежной погоды обратились 15 человек. Как сообщили Day.Az в министерстве, большинство пострадавших получили переломы и ушибы. Двум пациентам потребовалось хирургическое вмешательство. Ранее мы сообщали, что посещаемость школ в Азербайджане остается стабильной.
Сколько человек в Баку получили травмы из-за гололеда? - Цифры
В НИИ травматологии и ортопедии Минздрава Азербайджана из-за снежной погоды обратились 15 человек.
Как сообщили Day.Az в министерстве, большинство пострадавших получили переломы и ушибы.
Двум пациентам потребовалось хирургическое вмешательство.
Ранее мы сообщали, что посещаемость школ в Азербайджане остается стабильной.
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