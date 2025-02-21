Сколько человек в Баку получили травмы из-за гололеда?

В НИИ травматологии и ортопедии Минздрава Азербайджана из-за снежной погоды обратились 15 человек.

Как сообщили Day.Az в министерстве, большинство пострадавших получили переломы и ушибы.

Двум пациентам потребовалось хирургическое вмешательство.

Ранее мы сообщали, что посещаемость школ в Азербайджане остается стабильной.