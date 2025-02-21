Статистика раскрываемости преступлений за сутки

За минувшие сутки сотрудники полиции раскрыли 58 преступлений, зарегистрированных за этот период, а также 9 преступлений, оставшихся нераскрытыми с предыдущего времени.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство внутренних дел, в результате оперативных мероприятий было задержано 103 человека, находящихся в розыске, включая 83 человека, разыскиваемых за долги. Все задержанные были переданы в соответствующие органы.

Кроме того, было выявлено 36 преступлений, связанных с наркотиками, а также 19 фактов незаконного хранения оружия и боеприпасов.

В общей сложности были задержаны 57 подозреваемых.