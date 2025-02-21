Рекомендации для пешеходов в связи с гололедом

Министерство по чрезвычайным ситуациям подготовило рекомендации для пешеходов в связи с обледенением дорог.

Как передает Day.Az, соответствующая публикация размещена на странице министерства в Facebook.

В публикации пешеходам рекомендуется подготовить обувь к скользким дорогам, приклеив металлическую подошву, пластырь или изоляционную ленту. Также рекомендуется протереть подошву песком или наждачкой. Пешеходам советуют двигаться осторожно, полностью прижимая стопу к дороге.

Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым или погружным наконечником.

"Если вы поскользнетесь, присядьте, чтобы уменьшить силу удара. Сгруппируйтесь при падении, чтобы защитить себя от травм. Если вы поскользнулись и получили травму, немедленно обратитесь за медицинской помощью, - советуют в ведомстве.