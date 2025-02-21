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Сезон зимней рыбалки в Китае активно набирает обороты - ВИДЕО

В Китае активно набирает обороты сезон зимней рыбалки. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На кадрах видно, как тысячи рыбаков с огромным рвением отправляются на лед, с надеждой на удачный улов. Люди на льду, обвешанные необходимым оборудованием, ловят рыбу в условиях экстремально холодной погоды.