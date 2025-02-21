Сезон зимней рыбалки в Китае активно набирает обороты

В Китае активно набирает обороты сезон зимней рыбалки.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На кадрах видно, как тысячи рыбаков с огромным рвением отправляются на лед с надеждой на удачный улов. Люди на льду, обвешанные необходимым оборудованием, ловят рыбу в условиях экстремально холодной погоды.