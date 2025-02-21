https://news.day.az/society/1731853.html В движении бакинских автобусов наблюдаются задержки Из-за неблагоприятных погодных условий, которые наблюдаются по всей территории страны, возможны задержки в движении автобусов. Об этом Day.Az сообщили в Азербайджанском Агентстве наземного транспорта. "Призываем владельцев личных автомобилей соблюдать дистанцию, правила безопасности при парковке.
В движении бакинских автобусов наблюдаются задержки
Из-за неблагоприятных погодных условий, которые наблюдаются по всей территории страны, возможны задержки в движении автобусов.
Об этом Day.Az сообщили в Азербайджанском Агентстве наземного транспорта.
"Призываем владельцев личных автомобилей соблюдать дистанцию, правила безопасности при парковке. В целом для безопасности рекомендуется пользоваться общественным транспортом", - отмечается в сообщении.
Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
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