В движении бакинских автобусов наблюдаются задержки

Из-за неблагоприятных погодных условий, которые наблюдаются по всей территории страны, возможны задержки в движении автобусов.

Об этом Day.Az сообщили в Азербайджанском Агентстве наземного транспорта.

"Призываем владельцев личных автомобилей соблюдать дистанцию, правила безопасности при парковке. В целом для безопасности рекомендуется пользоваться общественным транспортом", - отмечается в сообщении.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az