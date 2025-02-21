В Баку сохранится снежная погода - ПРОГНОЗ
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается снег, который днем временами прекратится. Северо-западный ветер временами может усилиться.
Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, температура воздуха составит ночью 2-5° мороза, днем от 2° мороза до 1° тепла. Ночью и утром ожидается гололед. Атмосферное давление - 769 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-75%.
В некоторых регионах Азербайджана ожидаются кратковременные дожди и снег, местаим интенсивные. Местами прогнозируетсятуман. Западный ветер будет усиливаться.
Темепература воздуха составит ночью 2-6° мороза, днем от 2° мороза до 2° тепла, в горах ночью 8-13° мороза, в высокогорьях 16-21° мороза, днем 5-8° мороза.
На ряде дорог ожидается гололед.
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