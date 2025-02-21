В Баку сохранится снежная погода

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается снег, который днем временами прекратится. Северо-западный ветер временами может усилиться.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, температура воздуха составит ночью 2-5° мороза, днем от 2° мороза до 1° тепла. Ночью и утром ожидается гололед. Атмосферное давление - 769 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-75%.

В некоторых регионах Азербайджана ожидаются кратковременные дожди и снег, местаим интенсивные. Местами прогнозируетсятуман. Западный ветер будет усиливаться.

Темепература воздуха составит ночью 2-6° мороза, днем от 2° мороза до 2° тепла, в горах ночью 8-13° мороза, в высокогорьях 16-21° мороза, днем 5-8° мороза.

На ряде дорог ожидается гололед.