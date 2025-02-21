На Каспии приостановлена деятельность судов

Ввиду ветреной погоды, наблюдаемой в акватории Каспийского моря, суда были пришвартованы на якорные стоянки и укрытия в целях безопасности.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO).

"Суда, принадлежащие ASCO и Каспийскому морскому нефтяному флоту, прибыли на якорные стоянки и укрытия в связи с погодными условиями", - говорится в сообщении.