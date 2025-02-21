https://news.day.az/society/1731868.html На Каспии приостановлена деятельность судов - ФОТО Ввиду ветреной погоды, наблюдаемой в акватории Каспийского моря, суда были пришвартованы на якорные стоянки и укрытия в целях безопасности. Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO).
На Каспии приостановлена деятельность судов - ФОТО
Ввиду ветреной погоды, наблюдаемой в акватории Каспийского моря, суда были пришвартованы на якорные стоянки и укрытия в целях безопасности.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO).
"Суда, принадлежащие ASCO и Каспийскому морскому нефтяному флоту, прибыли на якорные стоянки и укрытия в связи с погодными условиями", - говорится в сообщении.
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