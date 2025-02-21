Важно продолжить работу по совершенствованию законодательной базы Азербайджана

Важно продолжить работу по совершенствованию законодательной базы Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил председатель Конституционного суда Азербайджана Фархад Абдуллаев во время выступления на форуме "Взгляд в будущее: Укрепление суверенитета в условиях новых реалий", проводимом конкурсом Yüksəliş.

"В преамбуле Конституции отражены суверенитет, независимость, территориальная целостность и приоритеты Азербайджана. Она воплощает уважение к прошлому и надежду на будущее. Треть Конституции посвящена защите прав и свобод человека. Наша законодательная база требует дальнейшего глубокого совершенствования", - подчеркнул он.

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