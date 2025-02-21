https://news.day.az/society/1731873.html Важно продолжить работу по совершенствованию законодательной базы Азербайджана - Фархад Абдуллаев Важно продолжить работу по совершенствованию законодательной базы Азербайджана. Как сообщает Day.Az, об этом заявил председатель Конституционного суда Азербайджана Фархад Абдуллаев во время выступления на форуме "Взгляд в будущее: Укрепление суверенитета в условиях новых реалий", проводимом конкурсом Yüksəliş.
Важно продолжить работу по совершенствованию законодательной базы Азербайджана - Фархад Абдуллаев
Важно продолжить работу по совершенствованию законодательной базы Азербайджана.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил председатель Конституционного суда Азербайджана Фархад Абдуллаев во время выступления на форуме "Взгляд в будущее: Укрепление суверенитета в условиях новых реалий", проводимом конкурсом Yüksəliş.
"В преамбуле Конституции отражены суверенитет, независимость, территориальная целостность и приоритеты Азербайджана. Она воплощает уважение к прошлому и надежду на будущее. Треть Конституции посвящена защите прав и свобод человека. Наша законодательная база требует дальнейшего глубокого совершенствования", - подчеркнул он.
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