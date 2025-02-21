Все решения в правосудии принимаются людьми, ИИ не может справиться с этой задачей

Все решения в правосудии принимаются людьми, так как искусственный интеллект не может справиться с этой задачей.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил председатель Конституционного суда Азербайджана Фархад Абдуллаев во время выступления на форуме "Взгляд в будущее: Укрепление суверенитета в условиях новых реалий", проводимом конкурсом Yüksəliş.

Он отметил, что искусственный интеллект проникнет во все сферы жизни.

"К этому привело развитие технологий. В ряде государств искусственный интеллект уже используется в сфере правосудия.

Однако, конечно, все решения принимаются людьми, потому что тут главную роль играют чувства, человеческие качества и совесть", - добавил Ф.Абдуллаев.

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