https://news.day.az/society/1731894.html В Сумгайыте раскрыта мошенническая схема В Сумгайыте задержан подозреваемый в мошенничестве. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Министерство внутренних дел. В полицию поступила информация о том, что в Сумгайыте один человек стал жертвой мошенничества. В результате мер, принятых сотрудниками 3-го отдела полиции Сумгайытского ГУП, был задержан 54-летний А.Абдуллаев.
В Сумгайыте раскрыта мошенническая схема
В Сумгайыте задержан подозреваемый в мошенничестве.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Министерство внутренних дел.
В полицию поступила информация о том, что в Сумгайыте один человек стал жертвой мошенничества. В результате мер, принятых сотрудниками 3-го отдела полиции Сумгайытского ГУП, был задержан 54-летний А.Абдуллаев.
Расследование установило, что Абдуллаев, злоупотребив доверием потерпевшего и обещав помощь в налаживании бизнеса, присвоил 20 тыс. манатов.
По факту проводится расследование.
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