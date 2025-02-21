В Сумгайыте раскрыта мошенническая схема

В Сумгайыте задержан подозреваемый в мошенничестве.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Министерство внутренних дел.

В полицию поступила информация о том, что в Сумгайыте один человек стал жертвой мошенничества. В результате мер, принятых сотрудниками 3-го отдела полиции Сумгайытского ГУП, был задержан 54-летний А.Абдуллаев.

Расследование установило, что Абдуллаев, злоупотребив доверием потерпевшего и обещав помощь в налаживании бизнеса, присвоил 20 тыс. манатов.

По факту проводится расследование.