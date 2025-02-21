Глава Минздрава Азербайджана выступил на тему возможностей ИИ на видеоконференции ВОЗ

Европейское региональное бюро (ЕРБ) Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) начало подготовку второй пятилетней Европейской программы работы на 2025-2030 гг. (ЕПР-2), сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на министерство здравоохранения Азербайджана.

В рамках этого процесса Европейское региональное бюро ВОЗ для государств-членов, представителей гражданского общества и других партнеров организует масштабные открытые слушания в виртуальном формате с целью обмена мнениями, обсуждения приоритетов и рекомендаций относительно единой повестки дня в области здравоохранения для Европейского региона на период до 2030 г. Так, сегодня в онлайн формате состоялась видеоконференция на тему "Системы здравоохранения будущего: использование технологий и инноваций в здравоохранении - повсеместно и в интересах каждого". На международной конференции нашу страну представлял министр здравоохранения Теймур Мусаев.

Выступивший на видеоконференции со вступительной речью директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Генри Клюге отметил, что новые технологии, в том числе цифровые решения, преобразуют сферу здравоохранения. По его словам, искусственный интеллект, точная медицина и более эффективное использование персональных и демографических данных помогают предотвращать, диагностировать и лечить болезни, что в конечном итоге приводит к улучшению показателей здоровья и благополучия населения. Однако технологический прогресс не способен заменить заботливое человеческое отношение.

В своем выступлении министр здравоохранения Азербайджана отметил, что за последнее десятилетие глобальное здравоохранение пережило стремительный технологический прогресс, и темпы этого прогресса еще больше ускорились за последние два-три года: "Будущее систем здравоохранения, вероятно, будет более прогнозируемым, персонализированным и интерактивным. Сфера здравоохранения будет формироваться за счет сочетания технологических достижений, принятия решений на основе данных и перехода к персонализированной медицине. Даже в настоящее время искусственный интеллект (ИИ), анализ больших данных и цифровые решения играют решающую роль в улучшении услуг здравоохранения".

По словам министра, ИИ может повысить эффективность здравоохранения несколькими способами: "Автоматизация повторяющихся задач, таких как планирование и документирование, может позволить медицинским работникам сосредоточиться на уходе за пациентами. В то же время цифровые инструменты могут улучшить поддержку клинических решений. Диагностика на основе ИИ может помочь в более раннем и точном выявлении заболеваний, ускоряя принятие решений. Аналитика больших данных может помочь определить тенденции в области общественного здравоохранения, позволяя разрабатывать целевые стратегии здравоохранения. Однако, поскольку мы интегрируем ИИ в здравоохранение, мы должны обеспечить справедливое и беспристрастное использование решений на основе ИИ с помощью соответствующих правил и этических принципов".

"Еще одним ключевым аспектом будущего систем здравоохранения является устойчивость. Для того, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду, сократить потребление энергии и способствовать устойчивости, мы должны увеличить количество зеленых больниц и инвестировать в энергоэффективные медицинские учреждения и устойчивое управление медицинскими отходами.

Хотя цифровые инструменты предлагают огромные преимущества, они должны дополнять, а не заменять человеческое взаимодействие. Эти технологии должны служить вспомогательными инструментами, позволяя медицинским работникам уделять больше времени непосредственному уходу за пациентами. Используя ИИ и цифровые решения, системы здравоохранения могут смягчить нехватку рабочей силы, повысить качество ухода и создать более устойчивое и эффективное будущее", - отметил в заключение министр здравоохранения Азербайджана.

В ходе совещания представители государств-членов ЕРБ, партнеров и гражданского общества обсудили потенциал стремительного технологического прогресса для улучшения работы систем здравоохранения, ключевые необходимые изменения стратегического характера, которые позволят системам здравоохранения эффективнее использовать технологические достижения; роль граждан и сообществ в борьбе с "цифровой изоляцией" и др.