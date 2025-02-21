Обнаружившие уязвимости в государственных информресурсах будут вознаграждаться

Лица, обнаружившие уязвимости в государственных информационных ресурсах, будут вознаграждаться.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал начальник Управления государственной службы специальной связи и информационной безопасности Турал Мамедов на проходящем сегодня в Баку V Саммите IT-руководителей государственных структур.

По его словам, в ближайшие месяцы будет объявлена программа "Bug Bounty" для государственных информационных ресурсов.

Он отметил, что "Bug Bounty" - это программа, в которой людям платят за поиск проблем с программным обеспечением, продуктами или инфраструктурой компаний.

"Участников "Bug Bounty" называют "белыми хакерами" или "охотниками за ошибками". Будет осуществляться вознаграждение за обнаружение уязвимостей в государственных информационных ресурсах", - добавил он.