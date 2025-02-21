Азербайджанская полиция работает в усиленном режиме

В связи с установившейся погодой сотрудники МВД Азербайджана работают в усиленном режиме, оперативно реагируют на обращения.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, наряду со столицей полиция работает в усиленном режиме и в других городах и районах страны, а также на автомагистралях и освобожденных территориях.

На улицах и проспектах, где движение интенсивное, на пешеходных переходах задействованы дополнительные наряды полиции.

Совместно с другими госучреждениями проводится очистка от снега и льда дорог и дорожных знаков, насыпка песка и соли на дорожное полотно.

Обеспечивается безопасное прибытие водителей и пешеходов в пункты назначения.

По 417 вызовам, поступившим со вчерашнего вечера в колл-центр "102" в связи с погодными условиями, сотрудниками полиции была оказана необходимая помощь гражданам на дорогах.

Работа в этом направлении продолжается непрерывно.