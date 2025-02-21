Азербайджанская полиция работает в усиленном режиме - ФОТО - ВИДЕО
В связи с установившейся погодой сотрудники МВД Азербайджана работают в усиленном режиме, оперативно реагируют на обращения.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, наряду со столицей полиция работает в усиленном режиме и в других городах и районах страны, а также на автомагистралях и освобожденных территориях.
На улицах и проспектах, где движение интенсивное, на пешеходных переходах задействованы дополнительные наряды полиции.
Совместно с другими госучреждениями проводится очистка от снега и льда дорог и дорожных знаков, насыпка песка и соли на дорожное полотно.
Обеспечивается безопасное прибытие водителей и пешеходов в пункты назначения.
По 417 вызовам, поступившим со вчерашнего вечера в колл-центр "102" в связи с погодными условиями, сотрудниками полиции была оказана необходимая помощь гражданам на дорогах.
Работа в этом направлении продолжается непрерывно.
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