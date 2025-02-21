https://news.day.az/society/1731946.html Предупреждение водителям - в связи со снежной погодой В Азербайджане на магистральных автомобильных дорогах ожидается ограничение видимости до 1-2 км. Об этом Day.Az сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов.
Предупреждение водителям - в связи со снежной погодой
В Азербайджане на магистральных автомобильных дорогах ожидается ограничение видимости до 1-2 км.
Об этом Day.Az сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов.
В связи со снежной погодой на территории страны до утра 22 февраля ожидается ограничение видимости на автомагистралях до 1-2 км, а температура воздуха понизится еще на 5 градусов.
"С учетом гололеда и снежной погоды водителям рекомендуется соблюдать осторожность", - добавили в министерстве.
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