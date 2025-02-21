https://news.day.az/society/1731948.html В Гобустане обнаружены боеприпасы - ФОТО В поселке Гобустан Гарадагского района Баку обнаружены боеприпасы. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям. Отмечается, что на место происшествия была направлена группа разминирования.
В Гобустане обнаружены боеприпасы - ФОТО
В поселке Гобустан Гарадагского района Баку обнаружены боеприпасы.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что на место происшествия была направлена группа разминирования.
В ходе осмотра обнаружены две гранаты Ф-1, детонатор УЗРГМ, более 1100 патронов различного калибра, сигнальный пистолет и обрез ружья.
"Боеприпасы были вывезены с территории, других опасных предметов на этой местности не обнаружено", - добавили в МЧС.
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