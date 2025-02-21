Как обеспечивается теплоснабжение города Шуша?

На освобожденных от оккупации территориях, в том числе в культурной столице Азербайджана - городе Шуша, проведена работа по оптимизации тепловой инфраструктуры, обеспечению эффективного функционирования систем отопления.

Об этом в ответ на запрос Trend сообщили в ОАО "Азеристиликтаджхизат" (оператор теплоснабжения), передает Day.Az.

"В городе Шуша действуют 7 котельных ОАО. Суммарная мощность каждой котельной составляет 8110 кВтч, что позволяет обеспечить необходимую мощность для теплоснабжения города. В течение осенне-зимнего сезона 2024-2025 годов в общей сложности около 20 зданий административного и социального назначения непрерывно обеспечиваются отоплением и горячей водой", - сказали в ОАО.

Отметим, что ОАО "Азеристиликтаджхизат" посредством 554 котельных, находящихся на его балансе, обеспечивает теплоснабжение 3871 жилого здания, более 185 тысяч квартир по городу Баку и регионам республики.