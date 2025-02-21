В Азербайджане произошло землетрясение

В Губинском районе Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 3,5 балла

Как сообщает Day.Az, об этом сообщает Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

Указывается, что природное явление было зафиксировано в 21:29 по местному времени, в 20 км к югу от станции Губа. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 39 км. Землетрясение на поверхности не ощущалось.

Ранее мы сообщали, что в Каспийском море произошло землетрясение.