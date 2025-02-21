https://news.day.az/society/1732034.html В Азербайджане произошло землетрясение В Губинском районе Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 3,5 балла Как сообщает Day.Az, об этом сообщает Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана. Указывается, что природное явление было зафиксировано в 21:29 по местному времени, в 20 км к югу от станции Губа.
В Азербайджане произошло землетрясение
В Губинском районе Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 3,5 балла
Как сообщает Day.Az, об этом сообщает Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.
Указывается, что природное явление было зафиксировано в 21:29 по местному времени, в 20 км к югу от станции Губа. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 39 км. Землетрясение на поверхности не ощущалось.
Ранее мы сообщали, что в Каспийском море произошло землетрясение.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре