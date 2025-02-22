Машина скорой помощи насмерть сбила человека

В Геранбойском районе произошла смертельная авария.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент случился на трассе Баку-Газах, на участке дороги, проходящем через этот район.

Машина скорой помощи сбила Джахангира Оруджева (2004 г.р.), который переходил дорогу. В результате полученных травм молодой человек скончался на месте происшествия.

По факту происшествия ведется расследование.

Ранее мы сообщали, что в Имишли насмерть сбит пешеход.