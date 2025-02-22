https://news.day.az/society/1732040.html Машина скорой помощи насмерть сбила человека В Геранбойском районе произошла смертельная авария. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент случился на трассе Баку-Газах, на участке дороги, проходящем через этот район. Машина скорой помощи сбила Джахангира Оруджева (2004 г.р.), который переходил дорогу.
Машина скорой помощи насмерть сбила человека
В Геранбойском районе произошла смертельная авария.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент случился на трассе Баку-Газах, на участке дороги, проходящем через этот район.
Машина скорой помощи сбила Джахангира Оруджева (2004 г.р.), который переходил дорогу. В результате полученных травм молодой человек скончался на месте происшествия.
По факту происшествия ведется расследование.
Ранее мы сообщали, что в Имишли насмерть сбит пешеход.
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