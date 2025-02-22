В Балакене произошел пожар в жилом доме

В селе Катех Балакенского района сгорел дом, принадлежащий местному жителю.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, пожар произошел в одноэтажном доме на приподнятом фундаменте, принадлежащем жителю села Руслану Ибрагим оглу Баламмедову, общей площадью 200 кв.м и состоящем из 4 комнат.

Для тушения пожара на место были привлечены техника и личный состав Государственных противопожарных частей Балакенского и Загатальского районов.

В результате пожара сгорели горючие конструкции дома и часть домашней утвари. Пострадавших в результате пожара нет.

По факту ведется расследование.