https://news.day.az/society/1732045.html В Балакене произошел пожар в жилом доме - ВИДЕО В селе Катех Балакенского района сгорел дом, принадлежащий местному жителю. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, пожар произошел в одноэтажном доме на приподнятом фундаменте, принадлежащем жителю села Руслану Ибрагим оглу Баламмедову, общей площадью 200 кв.м и состоящем из 4 комнат.
В Балакене произошел пожар в жилом доме - ВИДЕО
В селе Катех Балакенского района сгорел дом, принадлежащий местному жителю.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, пожар произошел в одноэтажном доме на приподнятом фундаменте, принадлежащем жителю села Руслану Ибрагим оглу Баламмедову, общей площадью 200 кв.м и состоящем из 4 комнат.
Для тушения пожара на место были привлечены техника и личный состав Государственных противопожарных частей Балакенского и Загатальского районов.
В результате пожара сгорели горючие конструкции дома и часть домашней утвари. Пострадавших в результате пожара нет.
По факту ведется расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре