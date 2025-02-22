Что стало причиной пожара в Астаре, в результате которого погибли два ребенка?

Пожар, произошедший ночью в доме, привел к трагедии. Два ребенка погибли в огне.

Как передает Day.Az со ссылкой на Xezerxeber.az, инцидент произошел в отдаленном горном селе Бурзубенд Астаринского района, в двухэтажном жилом доме, принадлежащем 60-летнему Имамеддину Мамедову. В результате пожара двое малолетних детей семьи - 7-летний Кенан Мамедов и его 4-летняя сестра Зейнаб Мамедзаде - погибли в огне.

Невестка семьи, 25-летняя Рафигя Мирзаева, ее муж 30-летний Хетаи Мамедов, а также хозяин дома Имамеддин Мамедов получили различные телесные повреждения. Один из пострадавших был госпитализирован в отделение скорой помощи Центральной больницы Ленкоранского района.

Поскольку невестка семьи была беременна, она была доставлена в Ленкоранский региональный перинатальный центр.

Предполагается, что причиной пожара стала дровяная печь. По факту ведется расследование.

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