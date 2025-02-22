https://news.day.az/society/1732051.html В Гяндже легковой автомобиль въехал в парк, есть пострадавшие В Гяндже произошел дорожно-транспортный инцидент. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, происшествие было зафиксировано на проспекте Низами Гянджеви. Так, движущийся автомобиль марки "Opel" потерял управление и врезался в парк у дороги. Во время ДТП два человека получили травмы и были госпитализированы.
В Гяндже легковой автомобиль въехал в парк, есть пострадавшие
В Гяндже произошел дорожно-транспортный инцидент.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, происшествие было зафиксировано на проспекте Низами Гянджеви.
Так, движущийся автомобиль марки "Opel" потерял управление и врезался в парк у дороги.
Во время ДТП два человека получили травмы и были госпитализированы.
По факту проишествия проводится расследование.
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