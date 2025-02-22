В Гяндже легковой автомобиль въехал в парк,

В Гяндже произошел дорожно-транспортный инцидент.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, происшествие было зафиксировано на проспекте Низами Гянджеви.

Так, движущийся автомобиль марки "Opel" потерял управление и врезался в парк у дороги.

Во время ДТП два человека получили травмы и были госпитализированы.

По факту проишествия проводится расследование.