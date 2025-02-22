Статистика происшествий за сутки

В течение последних суток силами Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана было спасено пять человек, включая двух несовершеннолетних.

Как передает Day.Az со ссылкой на ведомство, на основании звонков на горячую линию "112", сотрудники МЧС совершили 28 выездов для тушения пожаров и провели аварийно-спасательные операции в пяти случаях, когда граждане находились в беспомощном состоянии. Также было передано тело одного погибшего по назначению.