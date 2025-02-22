Дорожная полиция обратилась к водителям

Главное управление Государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обратилось к водителям.

Как сообщили Day.Az в управлении, в обращении говорится:

"По данным синоптиков, неблагоприятная погода сохранится до 24 февраля, в отдельных районах выпадет снег, видимость на дорогах будет ограничена.

В настоящее время нестабильные погодные условия относительно стабилизировались, но трудности, вызванные снегопадом, остаются. Обледенение дорог, особенно в горных и предгорных районах, на подъемах, спусках и мостах повышает вероятность аварий.

Сотрудники ГДП совместно с соответствующими учреждениями принимают необходимые меры по устранению последствий снегопада на дорогах, обеспечению безопасности участников движения.

Но с учетом повышения интенсивности движения на автомагистралях в выходные дни, ГДП будет увеличиваться, просит водителей не забывать о возможности обледенения дорог, не выходить на дорогу на технически неисправных автомобилях, а неопытных водителей - не садиться за руль в такую погоду, физических и юридических лиц, осуществляющих пассажироперевозки - отдавать предпочтение более безопасным маршрутам".