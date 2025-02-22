В Баку приняли меры для надежного теплоснабжения квартир в морозы

Для обеспечения стабильного и качественного теплоснабжения, а также повышения удовлетворённости потребителей, в условиях нестабильной погоды в тепловых хозяйствах ОАО "Азеристиликтеджизат" были проведены необходимые работы.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в ОАО.

Отмечается, что соответствующие структурные подразделения приведены в полную готовность для устранения возможных проблем в предоставляемых услугах.

"Граждане могут обратиться по возникающим вопросам в Call-центр "Азеристиликтеджизат" по номеру 956 или через официальные активные аккаунты компании в социальных сетях", - говорится в сообщении.

Напомним, ОАО "Азеристиликтеджизат" обеспечивает теплоснабжение 3871 жилого дома и более 185 тысяч квартир через 554 котельные, находящиеся на его балансе в Баку и регионах страны.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az