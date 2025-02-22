Последние данные о состоянии подорвавшегося на мине участника I Карабахской войны

Стало известно о состоянии жителя Агдамского района, участника Первой Карабахской войны Наги Иманова, который вчера подорвался на мине в районе села Улубаба Ходжалинского района.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Modern.az, директор Бардинской районной центральной больницы Вусал Мамедов рассказал, что у пациента была ампутирована треть нижней части правой ноги.

"Наги Иманов был доставлен в нашу больницу в очень тяжелом состоянии, с сильной потерей крови. Вчера его состояние оценивалось как критическое, но сегодня оно несколько стабилизировалось, и он был переведен в реанимационное отделение. Ожидается, что через несколько дней его состояние полностью стабилизируется. До этого времени будет продолжено лечение", - сообщил В.Мамедов.

Он также отметил, что пациент пришел в сознание и отвечает на вопросы.

"Тем не менее, из-за потери большого количества крови его состояние остается тяжелым, и лечение продолжается в реанимационном отделении. Каждый день его риск его жизни будет снижаться, и мы ожидаем, что через два дня его состояние улучшится", - добавил директор больницы.

Стоит отметить, что Наги Иманов является ветераном Первой Карабахской войны. Он родился в селе Сырхавенд Агдеринского района. В 1991 году его отец и брат были жестоко убиты армянами. Наги Иманов участвовал в Первой Карабахской войне, в звании командира взвода был демобилизован.