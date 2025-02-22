Какие изменения в графике работы бакинских автобусов?

Сегодня автобусы будут продолжать свою работу по обычному графику и маршруту.

Как сообщает Day.Az, об этом в ответ на запрос Trend сообщило Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

В агентстве отметили, что в связи с мерами безопасности, введенные ранее ограничения на время работы автобусов были сняты.

"Отметим, что все перевозчики, осуществляющие пассажирские перевозки по территории страны, из-за нестабильных погодных условий работают в усиленном режиме.

Мониторинговый центр AYNA контролирует движение автобусов на дорогах.

В настоящее время перевозки осуществляются в соответствии с пассажирским спросом по всем маршрутам. На линии выпущены автобусы в соответствии с ежедневной нормой.

Стоит отметить, что из-за сильных погодных условий могут возникнуть ограничения в работе автобусов. Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным ограничениям", - сообщили в AYNA.