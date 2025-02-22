В Баку из-за гололеда пострадали более ста человек

17:02

В снежную погоду в Баку пострадали 165 человек.

Об этом в ответ на запрос Day.Az сообщили в НИИ травматологии и ортопедии Минздрава.

До настоящего времени в институт с различными травмами обратились 165 человек.

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13:17

В связи со снежной погодой на данный момент получили травмы 84 человека.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в TƏBIB.

Сообщается, что в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи в связи со снежной погодой на данный момент поступило 84 обращения от 41 женщины и 43 мужчин. Из них 79 человек были госпитализированы в соответствующие медицинские учреждения с различными травмами.

"Пятерым пострадавшим была оказана помощь на местах", - говорится в сообщении.